Driekwart van de openbare apotheken heeft een tekort aan personeel

De openbare farmaciesector staat onder druk. Driekwart van de openbaar apothekers heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een tekort aan apothekersassistenten, één op de drie had een tekort aan apothekers. Ook de uitstroom van apotheekpersoneel is hoog. De redenen die apothekers het vaakst noemen voor de uitstroom van apothekersassistenten zijn een laag salaris, hoge werkdruk en een negatieve houding van patiënten aan de balie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder openbaar apothekers.

De hele zorgsector heeft te kampen met personeelstekorten. Vooral in de openbare farmacie lijkt de uitstroom van personeel, met name apothekersassistenten, voor een zorgwekkende situatie te leiden. Het ministerie van VWS heeft het Nivel gevraagd om inzicht te geven in de omvang van de tekorten en de redenen van uitstroom van apotheekpersoneel. Inmiddels is een hoofdlijnenakkoord bereikt voor een nieuwe CAO voor het apotheekpersoneel.

Naar verwachting verder oplopende tekorten aan apothekersassistenten

Driekwart van de apothekers meldde een tekort aan apothekersassistenten en eveneens driekwart gaf aan te maken te hebben met uitstroom van apothekersassistenten. Gemiddeld een kwart van de apothekersassistenten is uitgestroomd. Apothekers verwachten dat deze tekorten verder oplopen, zij schatten dat het gemiddeld tekort aan apothekersassistenten van 1,5 fte in de afgelopen 12 maanden oploopt tot 1,9 fte in het komende jaar.

Laag salaris vaakst genoemd als reden voor uitstroom

Bij twee derde van de ondervraagde apothekers is een laag salaris de vaakst genoemde reden voor uitstroom van apothekersassistenten. Hierop volgen redenen als een hoge werkdruk en een negatieve houding van patiënten aan de balie. De top drie van uitstroomredenen van apothekers ziet er anders uit. Op één staat hoge werkdruk, op twee privéomstandigheden en op de derde plaats het beleid rondom geneesmiddelen. Redenen die apothekers noemen voor apothekersassistenten en henzelf om wél te blijven werken in de openbare apotheek zijn het team van collega’s, het patiëntencontact en de liefde voor het vak.

Onvoldoende waardering voor apothekersassistenten

De meesten van de ondervraagde apothekers vinden dat apothekersassistenten onvoldoende waardering krijgen. Dit uit zich volgens hen in een salaris dat lager is dan de salarissen in vergelijkbare functies en dat bovendien niet overeenkomt met de werkdruk en verantwoordelijkheden van apothekersassistenten. Ook onbegrip en onbekendheid van het vak van apothekersassistent en negatieve reacties van patiënten aan de balie zijn hier tekenen van.