Explosie bij woning in Baarn

De explosie is ter plekke onderzocht en ontstond waarschijnlijk door een geëxplodeerde vuurwerkbom. Niemand raakte gewond. Wel ontstond schade aan de voorzijde van de woning.

We doen onderzoek naar de explosie. Hieruit blijkt in ieder geval dat er geen verband is met recente, eerdere explosies in Baarn.