Steeds meer scholieren hebben een bijbaan

In 2018 hadden ruim 236 duizend scholieren (15 tot 20 jaar) in het voortgezet onderwijs betaald werk. Daarmee had bijna 50 procent van deze scholieren een bijbaan. In 2013 was dat nog 42 procent. Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor.