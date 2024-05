Grote hoeveelheid drugsafval gedumpt langs Drentse Mondenweg

Klaarlichte dag

De politie is aanwezig voor toezicht in afwachting van medewerkers forensisch opsporing politie en van de gemeente Borger-Odoorn. Een speciale eenheid gaat de vaten afvoeren. Het vreemde is dat de dumping overdag heeft plaats gevonden.

Wanneer u eventueel tips heeft of iets verdachts heeft gezien kunt dat melden via de politie op 0900-8844.