Bestuurder 45-km auto gewond

Aan de Nieuwediep tussen Nieuwediep en Gieterveen is zaterdagmiddag de bestuurder van een 45-km auto gewond geraakt.

Door onbekende oorzaak kwam het voertuig tegen een boom tot stilstand. De bestuurder raakte door het ongeval gewond.

Het slachtoffer is door de politie en het personeel van de ambulancedienst uit het voertuigje gehaald. Voor controle is de bestuurder overgebracht naar een ziekenhuis. Het voertuigje is afgevoerd door een bergingsbedrijf.