Vier mannen gearresteerd voor poging moord/-doodslag en vuurwapenbezit

Agenten hielden dinsdagmorgen vroeg 28 mei in drie woningen in het Middengebied in Vlissingen vier mannen aan. Twee van hen worden verdacht van poging moord/-doodslag en alle vier voor het bezit van vuurwapens. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de diverse schietpartijen dit jaar in het Middengebied. Rechercheurs doen vandaag nader onderzoek in vier woningen in hetzelfde gebied.

Het rechercheonderzoek leidde in de loop der tijd naar deze vier mannen (leeftijden 20, 23, 25 en 28 jaar) uit Vlissingen. Hun betrokkenheid bij deze reeks geweldsincidenten wordt nu verder door politie en openbaar ministerie onderzocht. Het viertal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De politie nam ook twee auto's in beslag. Een takelbedrijf sleepte de voertuigen voor verder onderzoek weg.

Opsporing Verzocht

De politie besteedt vanavond (dinsdag 28 mei) in Opsporing Verzocht specifiek aandacht aan een schietpartij, namelijk op zaterdagmiddag 17 februari van dit jaar in de Ribesstraat, waarbij vanuit een rijdende auto richting een man werd geschoten. Dit gebeurde op een paar meter van een speeltuintje waar op dat moment ook kinderen speelden. De kogels vlogen in drie verschillende woningen. Er lijkt een ruzie in het criminele milieu te worden uitgevochten, met grote risico’s dus ook voor toevallige voorbijgangers.

Grijze Kia Picanto

Nadat de daders uit de Ribesstraat waren vertrokken, trof de politie destijds een reeks hulzen aan. Uit politieonderzoek bleek dat de auto een grijze Kia Picanto, model 2003 was. Het kenteken van de auto is bij de politie bekend. De eigenaar is ook bekend en verhoord. Hij is nog steeds verdachte in deze zaak. Een opvallend detail aan de Picanto is dat de wieldop van het rechter voorwiel ontbrak. De schutter zat naast de bestuurder in de auto. Deze man was mogelijk donkergetint met een ringbaardje en mogelijk een bandana rond zijn hoofd. Over de bestuurder is nog niets bekend.