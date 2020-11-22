Onvoorwaardelijk ontslag voor medewerkers Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX)

Drie medewerkers uit verschillende domeinen van onze eenheid hebben naar aanleiding van drie losstaande casussen onvoorwaardelijk ontslag opgelegd gekregen. 'Dit besluit volgt na drie interne onderzoeken die zijn verricht door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK). In dit verzamelbericht geven we meer uitleg hierover', zo meldt de politie.

Klacht of melding ontvangen

Medio 2024 heeft de politie over elk van de drie medewerkers een klacht of melding ontvangen. Hierna zijn direct de interne onderzoeken gestart. Het bleek dat een medewerker de politiesystemen voor privé situaties misbruikte. Hiermee heeft de medewerker het ambtsgeheim geschonden en zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk.

Seksueel getinte foto’s naar minderjarigen gestuurd

'Een andere medewerker heeft seksueel getinte foto’s naar minderjarigen gestuurd en in de derde en laatste situatie heeft een medewerker drugs gebruikt in de privésfeer. Alle drie de gedragingen zijn niet in lijn met de normen en waarden van de politie. Integriteit en betrouwbaarheid zijn twee kernwaarden waar wij als politie veel waarde aan hechten. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij hiernaar handelen, ook in privétijd', aldus de politie.

Strafrechtelijk onderzoek

In de zaak waar er sprake is geweest van schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk geldt dat er ook een strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd door het Openbaar Ministerie. Hier is een veroordeling uit voortgekomen in de vorm van een taakstraf.