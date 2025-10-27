OM eist gevangenisstraf voor bedreigen lijsttrekkers

Het Openbaar Ministerie eiste vanmiddag een gevangenisstraf van 2 maanden, waarvan 1 voorwaardelijk, tegen een 18-jarige Leidenaar. Hij heeft volgens het OM in persoonlijke berichten twee lijsttrekkers met de dood bedreigd. De politierechter deed meteen uitspraak.

Verdachte stuurde woensdag 22 oktober in alle vroegte een bericht aan Denk-lijsttrekker Stephan van Baarle. Daarin schreef hij onder meer dat hij de politicus knock-out zou slaan en in een busje zou slepen, hem zou ophangen en open snijden. Hij noemde de lijsttrekker een "vieze kanker moslim". Daarmee ziet het Openbaar Ministerie het bericht als een strafbare bedreiging, met een discriminerend karakter.

Toen verdachte werd aangehouden bleek uit onderzoek aan zijn telefoon dat hij een maand eerder ook een bericht had verstuurd aan Groenlinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. Hij zou hem dood maken en raadde hem aan goed over zijn schouder te kijken, "beveiliging gaat je niet helpen". Ook dit bericht ziet het Openbaar Ministerie als een strafbare bedreiging.

Onacceptabel

Politici moeten hun werk ongehinderd en zonder terughoudendheid kunnen doen. Dat is de basis van onze democratie. Zeker in aanloop naar de verkiezingen, een tijd waarin lijsttrekkers bij uitstek in de openbaarheid campagne moeten kunnen voeren, zijn bedreigingen aan hun adres onacceptabel. Om dat duidelijk te maken is de verdachte, die nota bene recent nog voor geweldsfeiten is veroordeeld, meteen voor de supersnelrechter gebracht.

Het Openbaar Ministerie houdt rekening met de leeftijd en persoonlijke omstandigheden van verdachte, maar rekent hem in strafverzwarende mate aan dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen, niet wilde meewerken met de Reclassering en dat een van de berichten ook nog een discriminerende toon had.

Het Openbaar Ministerie eiste 2 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 voorwaardelijk. De rechter deed meteen uitspraak en legde een gevangenisstraf van 30 dagen op waarvan 25 voorwaardelijk en daarnaast een taakstraf voor de duur van 30 uur.