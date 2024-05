Aanhoudingen bij pro-Palestina demonstratie

Een woordvoerder van de politie laat weten dat enkele personen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. De groep was onderweg naar een pro-Israël actie die op dat moment plaatsvond op de Dam.

De demonstratie van de pro-Palestina begon bij de Amerikaanse ambassade aan het Museumplein. De groep wilde hierna naar de Dam en spoten graffiti op muren, staken vuurwerk af en uitte bedreigingen. Dit was reden voor de politie om de groep in te sluiten en aan te houden. In een bus werden de demonstranten afgevoerd.