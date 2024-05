Topambtenaar Dick Schoof (67) kijkt niet politiek tegen premierschap aan

Dick Schoof kijkt niet politiek aan tegen het ambt van premier. Dat zei Schoof zojuist tijdens een persconferentie dinsdagmiddag over zijn aanstaande premierschap.

'Een grote eer'

Schoof, topambtenaar en sinds 1 maart 2020 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, was eerder directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij zei tijdens de persconferentie het 'een grote eer te vinden' dat hij is gevraagd als Minister-president. Hij zei ook een bijdrage te willen leveren aan verbinding in Nederland.

Ronald Plasterk

Schoof werd vandaag voorgedragen als minister-president, nadat de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hadden afgesproken dat geen van de partijleiders zitting zouden nemen in het kabinet en de eerdere kandidaat, voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk, zich had teruggetrokken.