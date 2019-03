Automobilist dodelijke aanrijding Utrecht meldt zich

In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 maart is een automobilist doorgereden na een dodelijke aanrijding op de Biltsestraatweg. De bestuurder, een 37-jarige man, heeft zich inmiddels gemeld

Rond 04.20 uur werd een vrouw op de Biltsetstraatweg, N237, door getuigen gevonden. Zij alarmeerden direct de politie en probeerden de vrouw te reanimeren. Een ambulance kwam, maar de vrouw overleed aan haar verwondingen. Uit onderzoek bleek dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk is aangereden door een automobilist in een grijs-groene Renault Mégane, Scénic of Clio, die doorreed zonder hulp te verlenen.

Agenten begonnen gelijk een zoektocht naar de automobilist, maar deze werd niet gevonden. Via Burgernet zijn meerdere oproepen uitgedaan.

Uiteindelijk heeft de 37-jarige verdachte zichzelf gemeld bij de politie. Hij zal worden gehoord over de aanrijding.