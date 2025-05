Celstraf voor huurbaas die vrouw stiekem filmde in badkamer en slaapkamer

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 50-jarige man uit Tiel veroordeeld voor het stalken van een vrouw die een kamer van hem huurde in Den Bosch. 'Hij maakte stiekem opnamen in haar badkamer en slaapkamer. De verdachte krijgt een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, en mag vijf jaar geen contact zoeken met het slachtoffer', zo meldt de rechtbank Oost-Brabant woensdag.

Achter spiegel verstopt

'De verdachte verhuurde sinds mei 2024 een kamer in 's-Hertogenbosch aan de vrouw. Zij vond in augustus een aantal mobiele telefoons die achter de spiegel in de badkamer en slaapkamer waren verstopt. De politie trof later ook nog een telefoon aan in een plafondlamp van de slaapkamer', aldus de rechtbank.

Bewegingsdetectoren

De als IP-camera's ingerichte mobiele telefoons konden op afstand worden bediend en bekeken. Ook bracht de verdachte twee computers aan die waren ingericht om te functioneren als bewegingsdetector. Na bewegingsdetectie werden opnames gestart op de telefoons. In totaal gebeurde dit 202 keer. Op een tablet die de verdachte in zijn woning had liggen, stonden vijf snelkoppelingen naar de verborgen telefoons. Uit onderzoek bleek dat de telefoons in ieder geval 143 keer vanaf de tablet zijn benaderd.

Telefoon teruggezet naar fabrieksinstellingen

Daarnaast verklaarde de verdachte dat hij de webcam-app meestal benaderde via zijn computer thuis en soms ook via zijn eigen telefoon. Hoe vaak dit is geweest, kan niet worden vastgesteld omdat de verdachte geen toegang wilde geven tot zijn computer en zijn telefoon op de dag van zijn aanhouding door hemzelf was teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Seksuele aard

Gelet op de locaties van de camera's (op de bad- en slaapkamer) en de verklaringen van het slachtoffer en haar vriend, kan het niet anders dan dat er opnames moeten zijn gemaakt van seksuele aard.

Ongeloofwaardig

De verdachte maakte op zeer indringende wijze inbreuk op de privacy en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Zij moest zich laten behandelen voor een posttraumatische stressstoornis en heeft nog dagelijks last van het hele gebeuren. Bovendien blijft het onduidelijk wat er precies met de beelden is gebeurd. De politie kon geen onderzoek doen op de computer en telefoon van de verdachte, en omdat zijn verklaringen over zijn opzet en handelen ongeloofwaardig zijn, hecht de rechtbank ook geen waarde aan zijn verklaring dat hij de beelden niet zou hebben bekeken en verspreid.

Maatschappelijke onrust

Ook weegt bij het bepalen van de straf mee dat deze zaak voor maatschappelijke onrust zorgt. In de huidige tijd waarin veelvuldig woningen en appartementen worden verhuurd en iedereen over camera's beschikt, wordt hierdoor het wantrouwen in de medemens vergroot.

Contactverbod en schadevergoeding van 9.500,- euro

Naast een celstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, en een vijfjarig contactverbod met het slachtoffer, mag de verdachte tijdens zijn driejarige proeftijd geen woning aan nieuwe huurders verhuren. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 9.500 euro.