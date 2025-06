OM eist 6 jaar cel tegen sleutelspeler drugsorganisatie

Eerder stonden al verschillende leden van de drugsorganisatie terecht binnen onderzoek 26Leon. Hun criminele handel en wandel kwam in beeld door het oprollen van diverse cryptoplatformen, waaronder EncroChat en SkyECC. Ook de verdachte is zo in beeld gekomen als een grote speler binnen de organisatie, waarna een nieuw onderzoek naar hem is opgestart. Volgens het OM had hij een stem bij belangrijke beslissingen.

‘Ouwe Rolex’

De 70-jarige man, die in het milieu bekendstaat als ‘ouwe Rolex’, is volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket ook nauw betrokken geweest bij de invoer van de 1200 kilo cocaïne in maart 2020. Voor dit transport zijn inmiddels meerdere grote namen uit de onderwereld veroordeeld. Uit de ontsleutelde chats blijkt dat de man uit Waalwijk steeds goed op de hoogte is gehouden van het verloop van het transport. Ook wordt duidelijk dat ze dagen na de geslaagde invoer van de cocaïne alweer druk bezig zijn met de voorbereidingen van een nieuw transport. De verdachte vraagt dan aan een van de leiders van de organisatie of ze ‘een nieuwe gaan zetten’, want: ‘dan verdienen we nog iets’.

Versleutelde telefoons

Ook was de verdachte volgens het OM actief met het regelen van versleutelde telefoons en abonnementen voor de organisatie. Daarnaast ziet de officier van justitie hem als het brein achter strafrechtelijke strategieën voor leden van de organisatie die in de gevangenis zitten. Verder beheerde hij de geldpot van de organisatie en bepaalde hij wie van de leden of hun partners geld kregen.

Eén miljoen

Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt. Onderdeel van de afspraken is dat de verdachte 1 miljoen euro als zekerheid stelt voor zijn in beslag genomen Rolex. Na betaling van dit bedrag is zijn dierbare Rolex aan hem terug gegeven. Bij een vonnis conform de procesafspraken doet verdachte afstand van de reeds betaalde 1 miljoen euro.

Procesafspraken

Het OM vindt dat het maken van procesafspraken bijdraagt aan een efficiënte en effectieve afdoening van strafzaken. Afgesproken is dat de officier van justitie de strafeis verlaagt en dat de advocaat zich dan onder meer niet zal verzetten tegen het bewijs of in hoger beroep zal gaan. De rechtbank heeft uiteindelijk het laatste woord en beslist of de overeengekomen celstraf daadwerkelijk wordt opgelegd.

In deze zaak heeft de rechtbank direct uitspraak gedaan en de verdachte conform de gemaakte procesafspraken veroordeeld.