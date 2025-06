Volwassene in Nederland overleden aan mazelen

Deze week is een volwassene overleden aan mazelen. De overleden patiënt had een ernstige afweerstoornis, waardoor het immuunsysteem onvoldoende bescherming kon bieden tegen deze infectieziekte. De patiënt werd 2 weken geleden met mazelen opgenomen in het ziekenhuis. Ook na het brononderzoek van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) is het onbekend waar de persoon mazelen heeft opgelopen. Dit meldt het RIVM

Mazelen gevaarlijk voor mensen met een afweerstoornis

Bij mensen met een ernstige afweerstoornis, zoals een aangeboren immuunstoornis of een medische behandeling die het afweersysteem ernstig onderdrukt, kan de werking van een eerder ontvangen vaccinatie sterk afnemen. Hierdoor kunnen zij toch ernstig ziek worden bij contact met het mazelenvirus. "Deze tragische gebeurtenis benadrukt het belang van een hoge vaccinatiegraad," aldus het RIVM. "Het virus krijgt dan geen kans om mensen te besmetten. Het laat ook zien dat mazelen niet alleen een kinderziekte is; het kan ook bij kwetsbare volwassenen grote gevolgen hebben."

Het belang van vaccinatie

Sinds de invoering van het BMR (bof, mazelen,rodehond)-vaccin is het aantal patiënten met mazelen in Nederland sterk afgenomen. De laatste 10 jaar nam de vaccinatiegraad duidelijk af, waardoor de ziekte zich nu weer makkelijker kan verspreiden. Vooral onder mensen die niet gevaccineerd zijn en niet eerder mazelen hebben gehad. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om iedereen te beschermen, ook kwetsbare groepen die zelf niet gevaccineerd kunnen worden zoals mensen met een ernstige afweerstoornis of jonge baby’s.

Hoe herken ik mazelen?

Mazelen begint vaak met koorts, vermoeidheid, een loopneus en droge hoest. Ook kunnen er rode, ontstoken ogen ontstaan en witte vlekjes aan de binnenkant van de wangen. Na enkele dagen volgt een rode vlekkerige huiduitslag, die meestal begint in het gezicht en zich daarna verder over het lichaam verspreidt. De meeste mensen worden vanzelf weer beter, maar mazelen kan ernstige gevolgen hebben zoals longontsteking, of hersenontsteking, die soms levensbedreigend zijn.

Wat te doen bij mazelen?

Het RIVM adviseert om bij symptomen met de huisarts te bellen (en niet langs te gaan). Deze kan advies geven laboratoriumonderzoek te laten doen. Mazelen is zeer besmettelijk en het is daarom van groot belang om verdere verspreiding te voorkomen.