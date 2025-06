Twee inwoners van Urk overleden door verkeersongeval

Die ochtend rond 01.30 uur kreeg het Operationeel centrum (OC) van de politie meerdere telefoontjes van een ernstig verkeersongeval op de Noordermeerweg in Rutten. Hulpdiensten die ter plaatse kwamen, troffen in nabijgelegen water een zwaar beschadigde auto aan. In de auto zaten vijf jongeren, waarvan voor twee jongeren hulp niet meer mocht baten. Zij bezweken ter plaatse aan hun verwondingen. De drie andere inzittenden van het voertuig, bleken zwaargewond te zijn geraakt en zij werden vervoerd naar diverse ziekenhuizen in de omgeving. De Noordermeerweg was vanwege de inzet van diverse hulpdiensten langdurig afgesloten geweest voor al het verkeer.

Het Opsporings Team Verkeer (OTV) van de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en is daarbij op zoek naar getuigen van het ongeval. Heeft u de betreffende auto (witte VW Golf) zien die nacht zien rijden, beschikt u over dashcambeelden of andere beelden waarop wellicht het betrokken voertuig is te zien, dan ontvangt de politie die graag. Informatie kan gedeeld worden via 0900-8844.