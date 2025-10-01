Opnieuw explosief voor woning Almere

Dinsdagavond 30 september was er opnieuw een explosie bij een woning aan de Holbeinstraat in Almere. De politie onderzoekt dit incident en ook of het verband houdt met de explosie de dag daarvoor.

Dinsdag rond 22:00 uur plaatste iemand een explosief bij de voordeur van een huis aan de Holbeinstraat. De ontstane brand was gelukkig snel uit en er raakte niemand gewond. De nacht daarvoor, maandag 29 september rond 00.15 uur, was er ook een explosie bij een andere woning in dezelfde straat. We houden er rekening mee dat deze twee explosies met elkaar verband houden en doen naar beide incidenten onderzoek. De burgemeester heeft een woning tijdelijk gesloten naar aanleiding van de recente incidenten.