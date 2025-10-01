Man om het leven gekomen door geweldsmisdrijf

Dinsdag 30 september 2025 rond 13.00 uur werd een man overleden aangetroffen in zijn woning aan de Maerlant in Lelystad. Na uitgebreid onderzoek gaat de politie ervanuit dat de man door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen.

Dinsdag 30 september ontving de meldkamer een melding van een reanimatie aan de Maerlant in Lelystad. De politie ging direct ter plaatse. Helaas mocht hulp aan het slachtoffer niet meer baten. Het slachtoffer is een man die verbleef in de locatie voor arbeidsmigranten aan de Maerlant. Omdat de politie vraagtekens had bij de dood van de man en een misdrijf niet kon worden uitgesloten, werd de hele middag en avond uitgebreid onderzoek gedaan. Er werd een Plaats Delict ingericht, de Forensische Opsporing deed sporenonderzoek en er werd een buurtonderzoek gestart.

Geweldsmisdrijf



Naar aanleiding van dit onderzoek concludeert de politie dat de man door geweld om het leven is gekomen. Om die reden is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. Dit team gaat de dood van de man verder onderzoeken.