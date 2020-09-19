Politie houdt minderjarige jongens aan voor versturen dreigmails in Almere

Het Oostvaarders College in Almere heeft afgelopen woensdag een ernstige bedreiging per mail ontvangen. 'Na intensief onderzoek door de recherche, zijn donderdagavond twee jongeren aangehouden op verdenking van het versturen van de mail', zo meldt de politie.

Onderzoek gestart

Eerder donderdagavond meldde de politie dat ze onderzoek deden naar de herkomst van een dreigmail. 'Inmiddels kunnen we melden dat dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van twee minderjarige jongens uit Dronten en Almere. Beiden zitten op dit moment vast en worden verhoord', aldus de politie.

Nauwe samenwerking

Het onderzoek is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen wijk- en jeugdagenten, rechercheurs en collega’s van de afdeling digitale expertise. Door hun gezamenlijke inzet en zorgvuldig recherchewerk konden de verdachten snel in beeld worden gebracht en aangehouden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachten gaat onverminderd door.

Veiligheid waarborgen

De politie neemt dreigmails en vergelijkbare meldingen altijd serieus. Onderzoeken worden direct opgestart en waar nodig werken verschillende teams samen om snel duidelijkheid te krijgen en de veiligheid te waarborgen.