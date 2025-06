VEH: 'Huiseigenaren willen zekerheid over prijs warmtenet'

Uit onderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis blijkt het enthousiasme voor warmtenetten bij woningeigenaren met 30% nog beperkt. 'Belangrijkste reden hiervoor is de onzekerheid over de toekomstige kosten en de monopolypositie van warmtebedrijven', zo meldt Vereniging Eigen Huis.

Nieuwe warmtewet

'88% van de ondervraagden verlangt een voorspelbaar tarief en 94% wil zicht op de kostenopbouw van de warmtetarieven. Vereniging Eigen Huis wil dat betaalbaarheid, voorspelbaarheid van de kosten en transparantie worden geborgd in de nieuwe warmtewet', aldus Vereniging Eigen Huis die verwacht dat hiermee het draagvlak voor warmtenetten aanzienlijk zal toenemen.

Vervolg Kamerdebat donderdag 19 juni

De Wet Collectieve Warmte wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer. In het debat op maandag 10 juni benadrukten vrijwel alle politieke partijen dat betaalbaarheid van warmte voor huishoudens gegarandeerd moet worden. Donderdag vervolgt de Kamer het debat.

Meerjarige prijszekerheid en keuzevrijheid

De consument moet volgens Vereniging Eigen Huis centraal staan en voor een lange periode zekerheid krijgen over een betaalbare energierekening. Nog te veel ligt de nadruk op collectieve groei van warmtenetten en financiële zekerheid van warmtebedrijven. “Warmtenetten kunnen veel huizen en appartementen tegelijk van het aardgas af helpen, maar de aanleg is gestagneerd. Stel de consument centraal en biedt duidelijkheid en zekerheid over de prijs. Het wetsvoorstel moet hierop worden aangepast. Daarmee vergroot het draagvlak en komt een succesvolle realisatie van warmtenetten in zicht,” aldus Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

'Vijf jaar gegarandeerde prijs'

De vereniging wil dat consumenten die een aanbod krijgen om zich aan te sluiten op een warmtenet niet drie maar vijf jaar een gegarandeerde prijs betalen en de mogelijkheid krijgen om na drie jaar zonder kosten over te stappen op een andere warmtebron. Nu staat in de plannen dat degene die zich laat afsluiten van het warmtenet daarvoor ruim 5000 euro betaalt. Ook dat vormt een drempel om in te stappen. 49% van de woningeigenaren geeft aan liever niet aan te sluiten bij een bedrijf met een monopoliepositie, zoals warmtebedrijven. Het laten vallen van de afsluitkosten geeft de consument meer vertrouwen om wel in te stappen.

Keuzevrijheid VvE’s

Vereniging Eigen Huis wil dat Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zelf mogen bepalen of zij zich al dan niet op een warmtenet laten aansluiten. Huiseigenaren hebben deze vrijheid al wel. In het wetsvoorstel staat dat VvE’s met meer dan 10 appartementen door gemeentes verplicht kunnen worden om zich aan te sluiten. Dat is te ingrijpend voor de appartementseigenaren en daarmee onwenselijk. Daarom pleit Vereniging Eigen Huis ervoor dat deze mogelijkheid hooguit wordt overwogen voor hele grote VvE’s. Zij wil verder dat de bevoegdheid van VvE's om te besluiten tot deelname aan het warmtenet duidelijk wordt geregeld. Alle appartementseigenaren moeten goed geïnformeerd hun stem kunnen laten horen en een gunstige lening kunnen afsluiten zoals dat voor huiseigenaren al lang mogelijk is.

Gestemd

Op 19 juni staat de Wet Collectieve Warmte opnieuw ter bespreking op de agenda van de Tweede Kamer. De verwachting is dat er voor de zomervakantie over de wet wordt gestemd.