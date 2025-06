Scooterrijder mishandelt agent

Een 52-jarige scooterrijder heeft in Breda een agent meerdere malen in zijn gezicht geslagen nadat hij tot stoppen was gedwongen. De agent heeft lichte verwondingen opgelopen en doet aangifte.

Twee agenten surveilleren op vrijdag 13 juni 2025 om 23.20 uur in het centrum van Breda op het Kloosterplein. Ze waren belast met een zogeheten horecadienst en liepen door het centrum. Op dat moment zagen ze een scooterrijder zonder licht op hun afkomen. Ze gaven de man een stopteken en maakte contact met hem door te roepen dat hij moet stoppen.

Val

Ze zagen dat de scooterrijder geen aanstalten maakte om te stoppen en probeerde om hun heen te rijden. Ook een duw hielp niet en gaf hij gas bij. Maar daar ging het mis bij hem. Hij botste op een stoeprand en kwam ten val. Een agent was direct bij hem en wil de verdachte aanhouden. Maar hij kreeg direct enkele stompen in zijn gezicht door de verdachte. De andere agent werkte de verdachte tegen de grond met zijn stroomstootwapen en riep met zijn portofoon om versterking.

Aanhouding

De 52-jarige man uit Breda werd aangehouden en geboeid naar het bureau gebracht. Bij zijn aanhouding bleek dat hij zijn horloge om de knokkels van zijn hand had gedaan en daarmee de agent had geslagen. Hij gebruikte zijn horloge dus eigenlijk als boksbeugel. Aan het bureau werd hij in een cel geplaatst waar hij de nacht moest doorbrengen. De agent heeft meerdere verwondingen in zijn gezicht. Hij doet aangifte en kon zijn dienst afmaken. De verdachte zal vandaag gehoord gaan worden en we gaan ervanuit dat er zoals afgesproken door het Openbaar Ministerie en door een eventuele rechter rekening zal worden gehouden met het feit dat dit een zaak betreft van Geweld Tegen Politie Ambtenaren (GTPA).