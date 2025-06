Staking NS gaat dinsdag toch door

Reeks regionale stakingen

De actie is onderdeel van een reeks regionale stakingen, waarmee de bonden duidelijk maken aan de NS-directie om met een fatsoenlijk cao-voorstel te komen. FNV Spoor eist een loonsverhoging van 7% op jaarbasis, in lijn met de in de afgelopen jaren fors gestegen inflatie. Sinds 2019 lopen de NS cao lonen 5% achter op de inflatie. De NS blijft steken op 3% op jaarbasis, waarmee werknemers er in koopkracht weer flink op achteruit zouden gaan.

Ondermaats

Afgelopen vrijdag deed de NS een teleurstellend aangepast loonbod. De NS is bereid maandag 16 juni “een uurtje” vrij te houden om met de bonden te praten, dan zou duidelijk moeten worden of de onderhandelingen hervat worden op dinsdag 17 juni. Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Wij staan uiteraard altijd open voor overleg, maar de houding van de NS-directie wekt niet het vertrouwen, dat zij tegemoet gaan komen aan de eisen van hun personeel. Wat ze nu voorstellen, is echt ondermaats.’

Niet alleen loon

Naast de looneis staken de NS’ers voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijke arbeidsvoorwaarden. Nu mogen managers en kantoorpersoneel vanaf hun 50ste levensjaar kiezen voor een vierdaagse werkweek. Machinisten, monteurs etc mogen dat pas vanaf 55ste. Machinisten en conducteurs worden vanaf hun 50ste levensjaar op verzoek vrijgesteld van nachtdiensten en collega’s in andere functies moeten tot hun pensioen in de nachtdiensten blijven werken.

Zwaar werk

NS stelt voor dat enkele functies wel recht krijgen op de volledige regeling voor zware beroepen (RVU), maar andere medewerkers die 24/7 onder zware omstandigheden voor NS en de reizigers werkzaam zijn, zouden niet voor de volledige regeling in aanmerking zouden komen. Janssen: ‘Deze onacceptabele ongelijkheid lijkt NS bewust in stand te houden, om zo groepen collega’s tegen elkaar uit te spelen. Al jaren willen we namens onze leden deze ongelijkheid oplossen. NS blijft dat weigeren. Dan weet je dat je herrie in je organisatie krijgt en die voedt de directie dus zelf. Deze stakingen gaan om meer dan koopkrachtherstel.’

Hoge actiebereidheid

De actiebereidheid onder het personeel is nog steeds hoog. ‘We willen liever gewoon met de treinen laten rijden, maar als de NS niet beweegt, laat ze ons geen andere keuze’, zegt Janssen. ‘Wij vragen koopkrachtherstel, dat is volkomen redelijk. De prijzen zijn immers ook keihard gestegen. De medewerkers kunnen en mogen er niet op achteruitgaan. Als NS gewoon de automatische prijscompensatie met ons afspreekt, is er in de toekomst ook geen reden voor het NS-personeel meer, om op deze manier voor koopkracht te vechten.

17.500 werknemers

Bij de NS werken 17.500 mensen die onder de cao vallen. De huidige cao liep af op 28 februari 2025.