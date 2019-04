Man (27) verdacht poging verkrachting bij NDSM-werf langer vast

De 27-jarige man uit Amsterdam, die verdacht wordt van een poging verkrachting en diefstal met geweld op 12 april in de buurt van de NDSM-werf in Amsterdam-Noord, is afgelopen vrijdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. 'De man was donderdag 25 april door de politie aangehouden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.