Brand Westelijk Havengebied Amsterdam onder controle

Bij NSM plastic Recycling in het Westelijk Havengebied van Amsterdam is vrijdag aan het einde van de morgen een grote brand uitgebroken.

Recycling

Het bedrijf recyclet plastic en door de brand is er veel rookontwikkeling. Om de brand te bestrijden heeft de brandweer het incident opgeschaald naar grote brand. Wie last heeft van de rook moet ramen en deuren sluiten. De toedracht van de brand is nog niet bekend.

Update 13.00 uur

De brand in de loods aan de Amerikahavenweg in Amsterdam woedt in de (dak)constructie. De brandweer houdt tijdens de brandbestrijding rekening met aanwezige gasflessen. De rookontwikkeling is inmiddels sterk afgenomen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Update 13.40 uur

De brandweer heeft de brand in de loods aan de Amerikahavenweg in Amsterdam onder controle. De loods is behouden en kostbare inboedel is door snelle inzet van de brandweer niet betrokken bij de brand. De omvang van de schade is niet bekend. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens werkzaamheden.