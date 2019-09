Man aangehouden met mogelijk meerdere inbraken op zijn kerfstok

Hij wordt verdacht van tien woninginbraken, waarvan vijf in het Gooi; drie in Huizen, één in Laren en één in Blaricum. De andere inbraken vonden plaats in Katwijk, Wassenaar, Ossendrecht en twee in Putte. Ook wordt hij verdacht van het stelen van een fiets uit Blaricum.

De man verbleef op een luxe jachtschip in de haven van Amsterdam. Deze boot is in beslag genomen. Verder is er beslag gelegd op zijn bankrekening.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en is ingesloten.