Rechter houdt Amsterdamse taxicentrales aan afgesproken spelregels

'Straffen zijn te hoog'

De taxicentrales vinden die verplichte straffen veel te hoog. Daarom maakten zij hun eigen regels en straffen zij lager dan de gemeentelijke regels voorschrijven.

Het CBb vindt dat de taxicentrales niet op eigen houtje de spelregels mogen veranderen. De gemeentelijke standaardstraffen zijn op zichzelf niet te hoog. Maar de rechter vindt wel dat de taxicentrales niet verplicht zijn om steeds de standaardstraf op te leggen.

Mogen ook lager of helemaal niet straffen

Ze mogen en moeten juist in elk individueel geval bekijken of zo’n straf wel redelijk is. Is dat niet zo, dan mogen ze lager of zelfs helemaal niet straffen. De gemeente heeft dat ook toegegeven. De taxicentrales moeten binnen twee dagen weer de regels van de gemeente volgen. Anders moeten ze een dwangsom van € 10.000 betalen.