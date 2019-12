Mijn pensioen? Zou ik een pensioengat hebben?

Het is nog ver weg maar het is wel onwijs belangrijk mocht je verder willen gaan met je huidige levenstijl, je pensioen. Je zal misschien denken ik kan hetzelfde blijven leven tijdens mijn pensioen.

Pensioengat

Maar is dat ook wel echt zo? Veel Nederlanders hebben een gat in hun pensioenopbouw bij hun werkgever, dit heeft gevolgen voor je inkomen voor later. Graag willen we je laten zien hoe je een pensioengat herkent, maar nog belangrijker, hoe je het kan repareren. Dit kan bijvoorbeeld door pensioen beleggen.

Wil je na je pensioen dezelfde koopkracht houden als op dit moment, dan heb je een pensioentekort. Dit noemen we een pensioengat. Daardoor kun je straks je huidige levensstijl niet voortzetten. Zo’n pensioengat kan op verschillende manieren ontstaan. Misschien weet je daardoor niet eens dat je een tekort hebt. Hieronder oorzaken van een pensioengat voor je op een rij:

Je hebt verschillende werkgevers gehad

85 procent van de Nederlandse werknemers bouwt pensioen op zijn werkgever. Maar niet bij dezelfde werkgever, we wisselen steeds vaker van baan. Zo ontstaat een bonte verzameling grote en kleine pensioenpotjes. Als de pensioenregelingen tussen werkgevers verschillen, bouw je waarschijnlijk te weinig pensioen op. Bijvoorbeeld omdat het pensioen dat jij in het verleden opbouwde na je vertrek niet langer wordt aangepast aan de actuele loon- en prijsstijgingen door indexatie. Goed dus om tijdig in kaart te brengen wat al die potjes samen straks naar verwachting opleveren. Een overzicht vind je op mijnpensioenoverzicht.nl.

Is je pensioen versoberd?

Veel pensioenregelingen zijn in de afgelopen jaren minder aantrekkelijk geworden. Door bezuinigen door de werkgever krijg je straks misschien minder pensioen of is de hoogte van je pensioenuitkering niet langer gegarandeerd. Let ook op de al eerder genoemde indexatie, die is bij veel pensioenregelingen in de afgelopen jaren stopgezet. Die indexatie zorgt er voor dat je pensioenuitkeringen meestijgen met de inflatie, op lange termijn daalt namelijk de koopkracht van je geld.

De overheid voert veranderingen door

De overheid stimuleert de opbouw van pensioen met fiscale voordelen. Een aantal daarvan zijn versoberd in de afgelopen jaren. Daardoor kan een gat ontstaan tussen je huidige inkomen en je inkomen later. Verdien je bijvoorbeeld meer dan circa 105.750 euro bruto per jaar, dan krijg je te maken met de aftopping van de pensioenopbouw. Over je salaris boven dit bedrag bouw je daardoor bij je werkgever vaak geen pensioen meer op. Wil je straks toch pensioen over het meerdere, moet je zelf zorgen voor aanvulling.

Let op: Heb je een partner, dan heeft dit ook effect op het nabestaandenpensioen dit zal hierdoor worden beperkt. Kijk of je werkgever mogelijk een collectieve overlijdensrisicodekking heeft of een regeling die zorgt voor een aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Je bent gescheiden

Ben je in het verleden gescheiden dan heb je met je partner ook afspraken gemaakt over de verdeling van jullie pensioen. Afhankelijk van die afspraken moet je een flink deel van je pensioen met je ex delen. Of krijg je een deel van het pensioen van hem of haar. Goed dus om in te schatten welk effect dit op je pensioen heeft. Zeker omdat de verdeling vaak niet is verwerkt in het overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl. Een gespecialiseerd financieel adviseur kan je daarbij helpen.

Een pensioengat repareren

Zo’n pensioengat is vervelend, maar reparatie is mogelijk, dit kan door middel van pensioenbeleggen. Zeker als je snel start met het gestaag opbouwen van pensioen. Daarbij kun je slim gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden. De overheid houdt daarbij rekening met de jaren dat je te weinig pensioen bij je werkgever opbouwde. Je kunt zelfs voor een aantal jaar terug een pensioentekort op een fiscaal aantrekkelijke manier aanvullen. Let op: het tekort aan pensioen door een scheiding wordt door de fiscus niet als een pensioengat gezien. Maar laat je niet weerhouden om in actie te komen en zet bijvoorbeeld maandelijks een klein bedrag opzij. Dat is een kleine moeite nu, die er voor zorgt dat je straks je gewenste levensstijl kunt voortzetten. Als u meer wilt weten over pensioenbeleggen kunt u een kijkje nemen op de website van Evi van Lanschot, er zitten namelijk bepaalde voorwaarden aan qua inkomen over wat goed bij u past.