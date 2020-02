Kortsluiting accu oorzaakt brand bij recyclingbedrijf in de Amstelhoek

Bij een recyclingbedrijf in de Amstelhoek heeft zaterdagavond een klein brandje gewoed in een loods.

Een vrijwillig brandweerman ontdekte rond 19.00 uur de brand en alarmeerde direct zijn collega's via 112. Er kwam veel rook uit het pand. De brandweer van Uithoorn was snel ter plaatse en kregen daarbij assistentie van het korps Mijdrecht.

Met de inzet van blusgereedschap de Cobra, een hoge drukspuit die dwars door muren en deuren kan spuiten, wist de brandweer in haar eerste poging de hitte en rook in het pand te koelen. Kort daarop deed men een binnenaanval en werd de vuurhaard gevonden. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in een accu. Dit zorgde voor een kettingreactie in naastgelegen opgeslagen accu's. Omdat de eigenaar van het bedrijf de accu's netjes op een pallet had opgeslagen, kon de brandweer de smeulende resten makkelijk naar buiten rijden waarna verder werd afgeblust.