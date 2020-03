OM eist 9 jaar cel tegen waterpolocoach voor jarenlang misbruik

Veel mensen in het Nederlandse waterpolowereldje keken op tegen de 34-jarige Leidenaar. Hij had dan ook de naam een van de beste coaches te zijn. Ook de minderjarige meiden die hij onder zijn hoede had, deden dat. Daar maakte hij volgens het OM heel berekenend misbruik van. Tussen 2012 en 2018 zou hij ten minste zes van hen seksueel hebben misbruikt. Vooral uit angst voor hun sportcarrière kwam dit pas uit in 2018. Vandaag hoorden de Leidenaar en zijn slachtoffers hoe de officier van justitie acht jaar celstraf en een beroepsverbod tegen hem eiste.

Signalen grensoverschrijdende gedrag

Vanaf 2011 was de man waterpolocoach bij een Leidse zwemvereniging en assistent-waterpolocoach bij Jong Oranje. In die rollen coachte hij meisjes en vrouwen. Hij had de reputatie veeleisend maar ook goed te zijn. In 2015 kwamen er zowel bij de nationale zwembond als bij de Leidse club signalen binnen dat de coach grensoverschrijdend gedrag vertoonde in de richting van speelsters. Hierop stopte zijn functie als coach.

Verleden

Daarna kon hij echter weer aan de slag als trainer bij het regionaal trainingscentrum (RTC) waterpolo in Leiden. Dat combineerde hij met werkzaamheden op een Leidse middelbare school. Daar werd hij begeleider van leerlingen die deelnamen aan het topsportprogramma. Zijn verleden haalde hem echter in, toen in juni 2018 de ouders van twee minderjarige sporters aangifte tegen hem deden.

Trainingskamp

Het ene meisje is volgens het OM door hem verkracht tijdens een RTC-trainingskamp in Servië in 2017. Daaropvolgend heeft zich tussen hen een strafbare seksuele relatie ontwikkeld. De speelster was namelijk nog geen achttien en bevond zich in een afhankelijke positie tegenover haar veel oudere trainer. Door zijn leeftijd en rol oefende hij overwicht op haar uit waardoor zij hem aanvankelijk niet durfde af te wijzen.

Betast

Het tweede, destijds 15-jarige meisje kende de Leidenaar ook van het RTC en daarnaast van de middelbare school. Hij nodigde haar en het eerste meisje bij hem thuis uit. Bij verschillende gelegenheden heeft hij daarbij het tweede slachtoffer seksueel betast. Een derde minderjarig meisje dat bij het RTC trainde, betastte hij eveneens onzedelijk.

Extra aangiftes

Na de twee eerste aangiftes volgden er meer. De politie voerde oriënterende gesprekken met veel verschillende waterpolospeelsters. Dat resulteerde uiteindelijk in vier extra aangiftes van verkrachting, ontucht en aanranding.

Stalkgedrag

De oudste verdenkingen dateren uit de tijd dat hij nog coach was bij de Leidse zwemvereniging en bij Jong Oranje. Zo had hij verschillende keren seks met een 17-jarige speelster. Toen zij een vriendje kreeg, gedroeg hij zich ‘stalkerig’. Hij reed haar onder meer een keer klem met zijn scooter en dreigde haar carrière in de topsport te ruïneren.

Buitenland

Daarna verlegde de verdachte zijn aandacht naar een volgend slachtoffer. Een speelster van de Leidse club die hij onder meer tijdens een toernooi in het buitenland dwong tot seks. Ook zij vreesde voor haar sportcarrière als ze zich zou verzetten. De volgende dag kreeg ze van de coach meer speelminuten dan anders. Daarna gebeurde het nog twee keer waarbij ze zich wél verbaal en fysiek weerde. De laatste keer drong de coach via de achterdeur haar woning in (door eerst over de tuinschutting) te klimmen en dwong haar tot seks. Vrijwel in diezelfde periode betastte de verdachte ook een van de andere speelsters onzedelijk, toen zij bij hem thuis op zijn dochtertje kwam passen.

'Grof misbruik'

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte de kwetsbare positie van de veel jongere slachtoffers op grove wijze misbruikt. 'Daarbij benadrukte hij ook steeds dat ze het geheim moesten houden en dreigde hij met de ondergang van hun carrière in de topsport. Hij heeft zich slechts laten leiden door zijn eigen behoefte en zeer beperkt openheid van zaken gegeven.'

Volgens de deskundigen is de man volledig toerekeningsvatbaar. Dan past een zware straf. De officier van justitie eiste acht jaar cel tegen de man. Ook wil de officier dat hij daarna voor tien jaar een verbod krijgt om in de sport te werken.