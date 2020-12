Medewerker supermarkt neergestoken op de Helmholtzstraat

Het steekincident gebeurde op klaarlichte dag in een supermarkt op de Helmholtzstraat in Amsterdam Oost. Rond 15.00 uur raakten een nog onbekende man en een medewerker van de supermarkt met elkaar in gevecht. Kort daarop verliet de verdachte al rennend de supermarkt, via de tijdelijke uitgang aan het Christiaan Huygensplein. Wat precies vooraf ging aan de worsteling, is op dit moment nog onbekend. De medewerker raakte ernstig gewond en werd met spoed en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Politie zette zowel vanuit de lucht als vanaf de grond een uitgebreide zoekactie op, maar de verdachte is tot op heden niet aangetroffen.