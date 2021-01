Man in sloep beledigt agenten en vaart weg, dan raakt de benzinetank leeg

Een 38 -jarige man uit Rotterdam is op dinsdagmiddag rond 17.00 uur door de politie aangehouden voor belediging. De man bestuurde een sloep in het water aan de Soestdijkse kade.

Verdacht gedrag

Tijdens een surveillance zagen agenten dat de man zich verdacht gedroeg tijdens het besturen van de sloep. De agenten wilden de man controleren maar deze gaf hier geen gehoor aan en voer vervolgens weg. Tijdens de vaartocht uitte de man diverse beledigingen naar de agenten.

Benzine op

Agenten zetten vervolgens vanaf de kades een achtervolging in. Uiteindelijk is de man in Rotterdam, aan de Delfshaven aangehouden doordat de sloep geen benzine meer had en de man hierdoor zijn vluchtpoging niet meer kon vervolgen. De sloep is voor nader onderzoek in beslag genomen.