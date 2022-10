Defensie oefent met gevechtsrobot 'MilRem'

Defensie heeft in Litouwen de eerste tactische oefening in Litouwen gedaan met de MilRem, een op afstand bestuurbaar rupsvoertuig waarmee onder andere met een machinegeweer op doelen kan worden geschoten. Dit meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Robotica en Autonome Systemen (RAS)

Defensie ontwikkelt methoden om met hetzelfde aantal mensen meer werk te doen. Een voorbeeld is de inzet van de zogenoemde Robotica en Autonome Systemen (RAS) voor landoptreden. Voor verdere ontwikkeling hiervan wordt nu geëxperimenteerd. Deze week oefende de RAS-eenheid in Litouwen met de MilRem, een op afstand bestuurbaar rupsvoertuig, bestemd voor meerdere taken.

MilRem voor meerdere taken

In Litouwen levert 13 Lichte Brigade momenteel een deel van de multinationale battlegroup. En 13 Lichte Brigade is nou net de eenheid die al een aantal jaren met RAS experimenteert. Een unieke kans dus om dit nu in een uitzendgebied te doen. Dat gebeurt dan ook: met MilRem. Dit is een op afstand bestuurbaar rupsvoertuig, bestemd voor meerdere taken op bijvoorbeeld het gebied van transport of bij verkenningen. Ook dient het als wapenplatform. Met het innovatieve systeem beproeft een 17-koppig team onder meer gevechtsacties.

Oefening

De RAS-eenheid gaat overigens alléén naar de Baltische staat om te leren. Ze is dus geen onderdeel van de vooruitgeschoven aanwezigheid van de NAVO (eFP). Bij een onverhoopte conflictsituatie keert het team terug naar Nederland.

Feedback

Defensie ontwikkelt nieuwe technieken zoveel mogelijk met operationele eindgebruikers. Dat levert waardevolle feedback op en biedt kans snel aanpassingen te doen. Ook groeien de gebruikers mee met de ontwikkelingen. Anderzijds vraagt het wel om geduld van een eenheid want de ‘robuustheid’ is natuurlijk nog niet optimaal.