Zwaargewonde man (20) met meerdere messteken vannacht aangetroffen op straat in Rotterdam

In de nacht van zaterdag op zondag is er rond 03.30 uur een zwaargewonde man aangetroffen op de rijbaan aan de Grote Beer in Rotterdam. Dit meldt de politie zondag.

Meerdere steekwonden

'Het slachtoffer had meerdere steekwonden. De 20-jarige uit Capelle aan den IJssel is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie. De politie doet onderzoek naar het incident en wat er precies aan vooraf is gegaan. Daarbij roept de politie getuigen op om zich te melden.