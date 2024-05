Drie dezelfde type auto’s gestolen, politie pakt meerdere mannen op

In de Bredase wijk IJpelaar werden in de nacht van zondag 12 mei op maandag 13 mei maar liefst drie dezelfde type auto’s gestolen. Deze Mazda’s type CX 5 zijn door de politie snel teruggevonden. Drie mannen (30, 31 en 38 jaar) , die niet in Nederland woonachtig zijn, zitten vast.

De politie vond twee gestolen auto’s terug in Breda. Terwijl zij de voertuigen in de gaten hielden, kwam er een auto aangereden met daarin twee personen. Zij hadden opvallend veel aandacht voor de gestolen auto’s. Ineens ging een van hen de gestolen auto’s in. Kort hierna vertrokken zij weer in de auto waarmee zij gekomen waren. Direct werd het duo gevolgd. Zij werden langs de A15 aan de kant gezet en aangehouden.

Op dinsdag 14 mei werd de derde auto aangetroffen op de A67 bij Venlo. Deze bestuurder werd eveneens direct aangehouden. Het drietal zit vast voor verder onderzoek.