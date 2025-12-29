Lichaam vermiste 16-jarige Oekraïense Milan gevonden in water in Beverwijk

De politie heeft maandagmiddag in het water aan de Handelskade in Beverwijk het lichaam gevonden van de sinds Eerste Kerstdag vermiste 16-jarige Oekraïense Milan. Dit blijkt uit een verklaring op de website van de gemeente Heemskerk.

Gemeente Heemskerk

'Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van de trieste afloop van de vermissing van Milan (16). Helaas is Milan overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. We wensen hen veel sterkte met dit grote verlies', zo meldt de gemeente Heemskerk maandagavond

Zoektocht

Burgemeester Alexander Luijten: “Ontzettend veel mensen hebben geholpen bij de zoektocht van de afgelopen dagen. Ook namens mijn collega-burgemeesters Martijn Smit (Beverwijk) en Frank Dales (Velsen) willen we iedereen bedanken voor hun hulp en inzet. Op dit soort momenten blijkt maar weer hoe verbonden we met elkaar zijn als het erop aankomt."

Vrijwilligers

Afgelopen weekend werd en met de hulp van ongeveer 700 vrijwilligers samen met de politie gezocht naar Milan maar helaas zonder resultaat.

Vermist sinds Eerste Kerstdag

Milan was vermist sinds Eerste Kerstdag. Hij is waarschijnlijk te voet uit Heemskerk vertrokken in de richting van de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.