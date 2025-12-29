Politie zoekt getuigen van mogelijke mishandeling kind in kinderwagen

De recherche doet onderzoek naar een mogelijke mishandeling van een klein kind en is daarbij op zoek naar getuigen. 'Een verdachte is al aangehouden', zo meldt de politie maandagmiddag.

Kinderwagen

Op zaterdagmiddag 28 december rond 12:00 uur loopt een man in Amsterdam met een kinderwagen, met daarin een kind, over plein ’40-‘45. 'Het lijkt erop dat de man zich meerdere keren bijzonder ruw gedraagt ten opzichte van het kind. Het kind en de man behoren tot hetzelfde gezin', aldus de politie.

Getuigen

Diverse getuigen spreken de man aan op zijn gedrag. De politie wordt ingelicht, waarna de verdachte wordt aangehouden. De man is inmiddels heengezonden, maar blijft verdachte.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt wat er precies gebeurt op deze zaterdagmiddag. Op beelden is het gedrag van de verdachte niet goed te zien, maar is wel vastgelegd dat er veel getuigen zijn die het incident waarnemen. De recherche spreekt graag met mensen die getuige zijn geweest en nog niet met de politie hebben gesproken. Zij worden verzocht om contact op te nemen met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070.