Vogelgriep vastgesteld in Deurne

In Deurne is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 162.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie bevinden zich 3 andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone liggen 7 pluimveebedrijven. De bedrijven in de 1- en 3-kilometerzone worden door de NVWA gescreend en vervolgens gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en gedurende 14 dagen intensief gemonitord door telefonische monitoring. In de 10-kilometerzone liggen 46 bedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom de besmettingen in Ysselsteyn van 21 en 26 december 2025 en Veulen van 24 december 2025.

Vervoersverbod

In de gehele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.