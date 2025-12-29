Jaarwisseling overwegend droog maar wel veel wind, daarna kans op winterse neerslag

Afgelopen weekend was het droog en was de zon vaak te zien. 'In deze nieuwe week komt het tot buien, die in het nieuwe jaar een winters karakter kunnen krijgen. Tijdens de jaarwisseling is het op de meeste plaatsen droog, maar vooral in het noorden kunnen er wel buien voorkomen', zo meldt Weeronline maandag.

Maandag bewolking en lichte buien

Op maandag is er veel bewolking aanwezig en trekken er in de namiddag vanuit het noorden (lichte) buien over het land. Op dinsdag is er meer ruimte voor de zon en is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Later op de dag komen er opnieuw buien voor. De maxima liggen beide dagen tussen 3 en 7 graden.

Overwegend droge jaarwisseling

Op woensdag 31 december, Oudejaarsdag, is het overwegend bewolkt en zullen er wederom buien voorkomen. Hierbij lijkt het noorden de grootste kans op buien te hebben. De maxima liggen overdag tussen 4 graden in het zuidoosten en 7 graden in het noordwesten.

Jaarwisseling middernacht opklaringen maar wel veel wind

'Rond middernacht blijft het op de meeste plaatsen veelal bewolkt, al komen er ook wat opklaringen voor. Het grootste deel van het land houdt het tijdens de jaarwisseling droog, al blijven lokale buien voorkomen. Deze buien lijken vooral over de noordelijke provincies te trekken, maar ook daar zal het grootste deel van de nacht droog verlopen. Voor het afsteken van vuurwerk is de wind iets om rekening mee te houden. Er staat een matige tot lokaal vrij krachtige westenwind. De minima liggen tussen 0 en 4 graden', aldus Weeronline.

Stijgende kans op winterse neerslag

In de eerste dagen van 2026 komt de temperatuur enkele graden lager uit dan aan het begin van de week. De maxima liggen dan tussen 1 en 4 graden. Daarnaast komt het dagelijks tot buien. Deze buien kunnen van tijd tot tijd een winters karakter hebben. Vooral landinwaarts kan er dan (natte) sneeuw vallen. Overdag zal deze sneeuw waarschijnlijk niet blijven liggen, doordat de temperatuur boven het vriespunt ligt. 's Nachts kan het licht vriezen, dus als dan winterse neerslag valt kan dit tijdelijk voor een witte wereld zorgen.