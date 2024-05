'Vasthouden telefoon op de fiets al voldoende voor boete'

Vooral jongeren fietsen met hun telefoon in de hand of met een koptelefoon op. Veel jongeren weten de regels niet goed en zeker de gevolgen niet. Wat mag wel en niet?

Het is volgens Rembrandt Groenewegen van DAS rechtsbijstand toegestaan tijdens het fietsen om handsfree gebruik van de telefoon te maken en muziek te luisteren, zolang het omgevingsgeluid nog goed hoorbaar blijft om de veiligheid te waarborgen. Tijdens het fietsen mag je een telefoon niet klemmen tussen oor en schouder of vasthouden. Dit geldt ook voor andere elektronische apparaten zoals navigatiesystemen, tablets of muziekspelers.

Waarschuwing tot twaalf jaar

Groenewegen: 'Het vasthouden van je telefoon op de fiets alleen al is voldoende om een boete te krijgen. Je hoeft dus niet perse alleen te appen of te bellen. Houd je je niet aan de regels? Dan kan je een boete krijgen van 160 euro. Dat geldt voor jongeren vanaf 16 jaar. Jongeren onder de 16 jaar betalen de helft van de boete. Tot twaalf jaar krijg je alleen een waarschuwing.'

Geen toename van bezwaren

'In de praktijk zie ik overigens geen toename van het aantal bezwaren tegen boetes voor telefoneren op de fiets', aldus Groenewegen. 'Waarschijnlijk komt dat doordat je op de fiets altijd staande wordt gehouden door de politie. Je wordt als het ware op heterdaad betrapt waardoor men minder snel geneigd is beroep aan te tekenen.;

Bij stilstaan mag telefoon wel vastgehouden worden

Als je stilstaat, bijvoorbeeld wachten voor een verkeerslicht, mag je een telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat wel vasthouden en gebruiken. Houd er rekening mee dat met je benen steppend op de fiets voortbewegen ook gezien wordt als rijden.

Meer kans op een ongeval

'Door te fietsen met een koptelefoon op hoor je vaak het omgevingsgeluid niet goed waardoor je het overige verkeer niet of te laat opmerkt. Hierdoor loop je meer risico om bij een ongeval betrokken te raken. Hetzelfde geldt als je jouw aandacht op je telefoon hebt. Als fietser ben je kwetsbaarder in het verkeer, de kans op letsel bij een ongeval is groter.'