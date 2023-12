3,6 miljoen euro voor versnelde bouw van 1.141 Rotterdamse woningen

De gemeente Rotterdam stelt ruim 3,6 miljoen euro beschikbaar om de bouw van 1.141 woningen in het middensegment in Rotterdam te versnellen.

Middensegment

'Het gaat om woningen waarvan de bouw door economische tegenwind dreigt te vertragen. Juist de bouw van woningen in het middensegment staat op dit moment enorm onder druk. De bouw van deze woningen gaat met behulp van de financiële impuls nu op korte termijn starten', zo meldt de gemeente Rotterdam donderdag.

'Steun voor 16 bouwprojecten'

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “In de komende jaren staan we voor de uitdaging om veel woningen te bouwen. Vooral in het middensegment is de vraag groot. Het verheugt me enorm dat we 16 bouwprojecten kunnen steunen en daarmee de start van de bouw in het komende jaar zo goed als zeker stellen. Met trots deel ik mee dat deze week al is begonnen met de bouw van Odeon en Soetendaalseweg. Ik hoop van harte dat dit succes het startschot is voor vele andere projecten.”

Binnen jaar starten met bouwen

De woningbouwprojecten zijn zowel van woningcorporaties als ontwikkelaars. Per woning is er een bijdrage van maximaal 5.000 euro, tot een maximum van 500.000 euro per woningbouwproject. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen moet er binnen een jaar worden gestart met de bouw.

De 16 bouwprojecten

De volgende 16 bouwprojecten krijgen een financiële bijdrage: Oostervantkwartier (Rotterdam-West), kop Dakpark (Rotterdam-West), nieuwbouw Soetendaalseweg (Oude Noorden), Alexanderpark (Prins Alexander), Stadshart West (Hoogvliet), Vlietpark Fase 2 (Hoogvliet), Alhenablok (Rotterdam-West), Coolbase (Rotterdam-West), Dahliablok (Rotterdam-Zuid), Odeon (centrum), Waaldijk Noord (Rotterdam-West), Veldstraat (Rotterdam-Zuid), Zuider Carré (Rotterdam-Zuid), Max Euwekwartier (Brainpark), Klapwiek (Prins Alexander) en De Scharnier (Katendrecht). De projecten Soetendaalseweg, Odeon, Max Euwekwartier, Vlietpark fase 2, Alexanderpark en de Klapwiek hebben, naast een bijdrage uit de gemeentelijke startbouwregeling, in november ook een financiële bijdrage van het Rijk gekregen van maximaal 12.500 euro per woning.

Nog ruim 6,3 miljoen euro over voor steun aan andere woningbouwprojecten

Rotterdam stelt met de gemeentelijke Startbouwregeling in totaal 10 miljoen euro beschikbaar om bouwprojecten met woningen in het middensegment te versnellen. Er is na de steun aan bovenstaande projecten nog ruim 6,3 miljoen euro over in het gemeentelijke Doorbouwfonds. Tot uiterlijk juni 2025 kunnen woningcorporaties en ontwikkelaars nog een bijdrage aanvragen voor de bouw van woningen in het middensegment. De regeling eindigt zodra de 10 miljoen euro volledig is uitgekeerd.