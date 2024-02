'Iedere hulpvraag met spoed is bevattelijk voor malafide praktijken'

Bij juridisch dienstverlener DAS werden er sinds 2020 ongeveer 150 meldingen in behandeling genomen, waarbij consumenten de dupe werden van spoeddiensten zoals loodgieters, slotenmakers en elektriciens. Bij iedere gedupeerde gaat het al snel om meer dan 1.000 euro.

Malafide websites proberen vertrouwen op te roepen

De malafide websites ogen vaak bonafide. De sites zijn qua indeling netjes opgemaakt, bevatten zakelijk nette en correcte bewoordingen en kennen diverse visuele kentekenen om vertrouwen op te roepen zoals vijf gele sterren en een expliciet benoemde lage prijs voor voorrijdkosten.

Vaak exorbitant hoge prijzen

Als de monteur er eenmaal is krijgen consumenten een digitaal klus-tablet voorgehouden waarbij zeer vluchtig de tarieven worden benoemd. Er wordt op het scherm snel door gescrold naar beneden en gevraagd om een handtekening te zetten voor akkoord. Als de klus geklaard is, moeten ze ineens exorbitant hoge prijzen betalen van duizenden euro's. Gedupeerden voelen zich vaak onder druk gezet en geïntimideerd en betalen dan ter plekke het bedrag.

Rechters spreken zich uit

In meerdere rechtszaken hebben rechters inmiddels over dit soort misleidende praktijken uitspraken gedaan die de consumenten in het gelijk stellen. Als een ondernemer informatie achterhoudt, of op een andere manier de consument misleidt, dan is er vaak sprake van oneerlijke handelspraktijken. Als de overeenkomst daardoor is gesloten, dan is de overeenkomst vernietigbaar. De gedupeerde heeft dan recht om zijn geld, al dan niet gedeeltelijk, terug te eisen. Maar dat gaat niet altijd makkelijk.