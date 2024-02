OM looft 20.000,- euro beloning uit voor gouden tip zoektocht 71-jarige ontvoerde Rotterdammer

In busje getrokken

'De 71-jarige man werd donderdag 25 januari op de Zoutziederstraat in Rotterdam door twee mannen een busje ingetrokken en meegenomen, terwijl een derde dader het busje bestuurde. Het slachtoffer liep op dat moment van de moskee naar huis, een wandeling van een paar honderd meter', zo meldt de politie vrijdag.

Woning inval

Donderdag 8 februari is de politie een woning in Rotterdam-Zuid binnengevallen in verband met de zoektocht naar de 71-jarige man die 25 januari werd ontvoerd. Eerder werd door de politie ook al gezocht in een loods in Nieuwe-Tonge. Helaas is de man bij de zoekingen niet terug gevonden.

Groot onderzoek

Om de achtergronden van deze ontvoering te onderzoeken en de man weer veilig thuis te krijgen, is direct een groot onderzoek gestart. Dinsdag 30 januari werd een 45-jarige man uit Zwolle aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Op 2 februari werd besloten dat hij nog tenminste 14 dagen vast moet blijven zitten.

Vluchtauto

Nadat de man het busje in was getrokken, reed deze richting Mathenesserweg/ Taandersraat. Al snel werden de (vervalste) kentekenplaten van het busje achterhaald en in het computersysteem gezet dat verbinding maakt met camera’s langs de weg die kentekens scannen. Dit kentekenherkenningssyteem gaf rond 20.00 uur een laatste ‘hit’ op de Haringvlietbrug richting zuiden. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Een eerdere getuigenoproep over het busje waarin het slachtoffer is getrokken, leverde helaas geen bruikbare tips op.

Mogelijk crimineel conflict

'Het vermoeden is dat de aanleiding van de ontvoering een crimineel conflict is en dat de 71-jarige man hiervan het slachtoffer is geworden. Als mensen informatie hebben over waar de man wordt vastgehouden of door wie dan komt de politie graag in contact. Dit kan ook vertrouwelijke wijze via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). TCI kan op geheime wijze contact hebben en schermt de identiteit van de tipgever af', aldus de politie. U kunt dit speciale team bereiken via 088 - 661 77 34. Als u volledig anoniem wil blijven, kunt u melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.