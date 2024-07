Politie start onderzoek na vondst overleden baby

De politie in Rotterdam is maandag aan het einde van de middag een groot onderzoek gestart nadat er een baby in zorgwekkende toestand werd aangetroffen in een auto. Er is één verdachte aangehouden.

Omstreeks 17.00 uur werd de baby in zorgwekkende toestand aangetroffen in een geparkeerde auto aan de Vlaardingweg. Er is nog geprobeerd het slachtoffertje te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. De auto waar het kind in lag had een Belgisch kenteken. In de omgeving is door de politie een man aangehouden. Hij zal worden gehoord.