Arrestatieteam valt drugslab aan Boslaan in Emmen binnen

In een pand aan de Boslaan in Emmen is op woensdag 10 juli een lab aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. 'We zijn een onderzoek gestart. Eén persoon is aangehouden', zo meldt de politie donderdag.

Getipt

Bij de politie kwam informatie binnen dat in het pand mogelijk een drugslab zat. 'Daarop is besloten om op woensdag 10 juli het pand met een arrestatieteam binnen te treden. In het pand, een losstaande schuur midden in een woonwijk, trof de politie vervolgens een drugslab aan dat nog in gebruik was', aldus de politie.

Aanhouding en onderzoek

De politie heeft een man die in het pand aanwezig was aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man uit Nijmegen. Hij zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. Het onderzoek naar het drugslab is in volle gang. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie zal het drugslab veilig ontmantelen.