Aanhouding na geweld tegen agente

Gisteravond 5 oktober is bij een controle in Dordrecht een agente gewond geraakt. Bij het J.P. Heijeplein waren rond 20.00 uur agenten van het basisteam Drechtsteden Binnen in samenwerking met het Flexteam bezig met een preventieve controle.

Toen een agente een auto wilde controleren, gaf de bestuurder gas. Hierdoor werd de agente enkele meters meegesleurd met het voertuig en liep letsel op.

Aanhouding

De automobilist is aangehouden. Hij was onder invloed van drugs. Ook is er een geldbedrag en harddrugs in beslag genomen. De 36-jarige man uit Rotterdam is meegenomen naar het bureau en zit nog vast.