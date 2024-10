Pizzabezorger in Spijkenisse met vuurwapen en messen beroofd

Afgelopen vrijdagavond is in Spijkenisse rond 20.50 uur een pizzabezorger overvallen op de Fakkelgras. 'Hij moest zijn telefoon en geld afstaan. Even later konden twee jongens aangehouden worden, maar daarmee is het onderzoek nog niet klaar', zo laat de politie weten.

Vuurwapen en messen

'De pizzabezorger werd door meerdere personen bedreigd met een vuurwapen en messen. Gelukkig raakte hij niet gewond. Hij moest zijn telefoon en geld afstaan. Even later heeft hij zijn telefoon weer teruggekregen, maar het geld is hij kwijt', aldus de politie.

Twee verdachten aangehouden

Op basis van het signalement konden twee jongens aangehouden worden. Het gaat om twee 14-jarigen, beiden woonachtig in de gemeente Nissewaard. In het verhoor met hen en verder onderzoek zal duidelijk moeten worden of zij degenen zijn die de pizzabezorger overvielen. De politie zet het onderzoek naar het groepje overvallers door en sluit dus meer aanhoudingen niet uit. Eén van de overvallers die de politie nog zoekt, droeg een rode broek en witte sneakers.