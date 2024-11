Rode Kruis organiseert manifestatie voor 36 omgekomen hulpverleners in 2024

Op donderdag 5 december van 11.00 tot 12.00 uur organiseert het Rode Kruis een herdenking en manifestatie voor de omgekomen hulpverleners in 2024. Op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag roepen de hulporganisatie de politiek op: bescherm onze hulpverleners. Levens redden mag nóóit je leven kosten.

Het is uniek dat de hulporganisatie deze manifestatie organiseert. 2024 is een van de dodelijkste jaren voor het Rode Kruis. Maar liefst 36 hulpverleners kwamen dit jaar al om, terwijl zij levens wilden redden. De meesten kwamen om het leven door geweld, onder andere in Gaza, Soedan, Iran en Oekraïne. In 2023 kwamen 19 hulpverleners om, de meesten in Gaza en Israël. In 2022 9 mensen en in 2021 niemand.

Niet een keer, twee keer, maar meer dan 100 keer heeft het Rode Kruis dit jaar al gezegd: hulpverleners zijn géén doelwit. Dit zijn vaders, moeders, broers en zussen, die elke dag hun leven in de waagschaal leggen om anderen te helpen. We moeten de mensen beschermen die óns beschermen. Met deze actiedag vragen we overal ter wereld aandacht voor het belang van veiligheid en bescherming van humanitaire hulpverleners.

Aanwezigen

Directeur van het Nederlandse Rode Kruis Harm Goossens, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis Derk Segaar, Rode Kruis hulpverleners en medewerkers, diverse Tweede Kamerleden en ambtenaren van het ministerie zijn aanwezig.