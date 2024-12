13 gemeenten krijgen samen 22 miljoen om winkelgebied aan te pakken

13 gemeenten ontvangen in totaal 22 miljoen van het Rijk om hun winkelgebied aan te pakken. Dat heeft minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken (EZ) dinsdag bekendgemaakt.

Toename leegstaande winkels

'In veel gemeenten neemt het aantal leegstaande winkels toe, waardoor winkelgebieden minder aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers', zo meldt het ministerie van Economische Zaken dinsdag.

Online shopping

Minister Beljaarts: Winkelstraten zijn voor veel steden en dorpen van grote economische en sociale betekenis. Maar deze winkelstraten staan, onder andere door online shopping, onder druk. Steeds vaker worden winkelstraten geconfronteerd met leegstand en verloedering. Het is van groot belang dat gemeenten de middelen hebben om dit probleem tegen te gaan. Zodat winkelgebieden aantrekkelijk en leefbaar blijven voor winkeliers, bewoners en bezoekers.

Goedgekeurde projectaanvragen

De 13 gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn: Almelo (Overijssel), Bergen op Zoom (Noord-Brabant), Halderberge (Noord-Brabant), Heerlen (Limburg, Hoogeveen (Drenthe), Houten (Utrecht), Kerkrade (Limburg), Leiden (Zuid-Holland), Maastricht (Limburg), Moerdijk- Fijnaart (Noord-Brabant), Nijmegen (Gelderland), Waadhoeke-Franeker (Friesland) en Veendam (Groningen).

Total 41 gemeenten deden aanvraag

In totaal vroegen 41 gemeenten voor deze 4e en laatste ronde financiële ondersteuning aan, voor een gezamenlijk bedrag van iets meer dan € 87 miljoen. Er was in deze laatste tranche € 22 miljoen beschikbaar.