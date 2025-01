Politie: Aanrijdtijden in het geding door nieuwe blokkade A12 door XR

De Utrechtsebaan (A12) in Den Haag is vandaag opnieuw geblokkeerd door actievoerders van Extinction Rebellion (XR) met grote verkeersdrukte als gevolg. Dit meldt de politie maandag.

Calamiteitenroutes ambulances

'Hierdoor moesten maandag 13 januari noodgedwongen de calamiteitenroutes van de ambulancedienst worden aangepast. Dit leidde tot langere aanrijdtijden. Ruim zevenhonderd actievoerders zijn aangehouden', aldus de politie.

XR blokkeert opnieuw de A12

De blokkade met honderden mensen op de A12 en omliggende wegen moest in opdracht van de burgemeester worden beƫindigd. Demonstreren was toegestaan op het Malieveld. Door de verkeershinder, ontstaan door de blokkades, moesten de calamiteitenroutes van de ambulancedienst worden aangepast. Dit had langere aanrijdtijden tot gevolg. Ook was de stad lastig bereikbaar voor verkeer.

Opheffen blokkades

Bij het opheffen van de blokkades is onder meer de waterwerper ingezet. Dit gebeurde eerst op de kruising ter hoogte van de Koningskade en later ook op de A12. De inzet van de waterwerper is gebonden aan regels en voorwaarden. Die staan beschreven in de Politiewet en in de Ambtsinstructie. Wanneer de politie toestemming krijgt en de waterwerper wordt ingezet, worden mensen op voorhand gewaarschuwd voor de inzet. Daarnaast wordt de inzet achteraf altijd getoetst. Actievoerders krijgen altijd de kans om hun actie zelf te beƫindigen.

Aanhoudingen

De actievoerders zijn meermaals gevorderd om de blokkade op te heffen en te vertrekken naar de aangewezen demonstratielocatie: het Malieveld. Uiteindelijk zijn ruim zevenhonderd actievoerders aangehouden omdat ze niet zelf de weg wilden verlaten. De meesten van hen voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM).

Opruiing en mishandeling

Twaalf mensen zijn aangehouden voor andere strafbare feiten, zoals opruiing en mishandeling. Zij worden gehoord op het politiebureau.