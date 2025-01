Nederland zegt 20 miljoen toe voor versterking Oekraïens energienetwerk na aanvallen Rusland

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft donderdag namens Nederland 20 miljoen euro toegezegd aan zijn Oekraïense collega Andrii Sybiha voor de versterking van het Oekraïens energienetwerk dat zwaar getroffen is door gerichte aanvallen vanuit Rusland. Het geld is bedoeld voor zowel reparaties als bescherming van de energievoorzieningen, maar ook voor decentrale opwekking van elektriciteit.

Rusland heeft het deze wintermaanden gemunt op zowel elektriciteitscentrales als de gasinfrastructuur, en zet zo doelbewust Oekraïense burgers in het donker en de kou. Ook de Oekraïense economie wordt met deze aanvallen flink geraakt want bedrijven en instellingen hebben gas en elektriciteit nodig om te kunnen blijven functioneren. Veldkamp: “Nederland wil niet toekijken hoe Rusland op laffe wijze de Oekraïense samenleving probeert te ontwrichten en de moraal van burgers te breken door het energienetwerk aan te vallen. Daarom ben ik blij dat het kabinet geld kon vrijmaken om Oekraïners te helpen de winter door te komen."

Minister Veldkamp bracht donderdag een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv en sprak daar naast zijn collega Sybiha ook president Zelenskyy en vice-premier Stefanishyna. Tijdens de gesprekken benadrukte Veldkamp dat Oekraïne kan blijven rekenen op militaire, financiële en morele steun van Nederland.

“Het is nu bijna 3 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel, een triest jubileum. Sindsdien zaait het Russische leger met continue aanvallen dood en verderf in de Oekraïense samenleving. Er is geen enkel teken dat Rusland hierin een stap terugdoet. Oekraïne heeft daarom onze steun en dat van onze EU en NAVO-partners nog steeds keihard nodig. Ik heb vandaag mijn collega’s verzekerd dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen, zolang als nodig.”

Veldkamp kondigde tijdens gesprekken een additionele bijdrage aan van 7 miljoen euro aan Ukraine Compehensive Assistane Package (UCAP) van de NAVO. Uit het UCAP levert de NAVO niet-letale steun aan Oekraïne als brandstof, medische voorzieningen, winteruitrusting en drone jammers.

Veldkamp liet eveneens weten dat Nederland zich blijft inzetten voor nieuwe EU sancties tegen Rusland, maatregelen tegen sanctieomzeiling en dat Nederland zich maximaal zal blijven inspannen om gerechtigheid te bereiken voor Oekraïense burgers.

Naast ontmoetingen met zijn Oekraïense collega’s bezocht minister Veldkamp in Oekraïne ook een dronefabriek en een Oekraïense NGO voor veteranen. Daarnaast sprak hij met Oekraïense studenten van de Kyiv School of Economics en legde hij samen met minister Sybiha bloemen bij de Wall of Remembrance om gesneuvelde militairen te eren.