Gewonde bij steekincident

Rond 20:10 uur op zaterdagavond kregen we een melding van een steekincident dat had plaatsgevonden in de buurt van de Merediaan en de Evenaar in Klazienaveen. In een woning in de buurt troffen collega’s een zwaargewonde 19-jarige man uit Klazienaveen aan. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Kort na het steekincident konden er twee verdachten worden aangehouden. De verdachten zijn twee minderjarigen uit Klazienaveen. Zij zitten vast en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.